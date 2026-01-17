✕
रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें सबका दिल
Darshna-deep
Jan 17, 2026
Jan 17, 2026
Darshna-deep
रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें सबका दिल
एक्ट्रेस रकुल प्रीत ज्यादातर पेस्टल रंगों का चुनाव करती हैं, जो उनके शांत व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखारते हैं.
वे अपने एयरपोर्ट लुक में कंफर्ट और स्टाइल का बेहतरीन तालमेल बिठाती हैं, जिससे वे हमेशा रिलैक्स्ड नजर आती हैं.
रेड कार्पेट पर वे भारी तामझाम के बजाय मिनिमल एक्सेसरीज और सादगी भरे गाउन्स को प्राथमिकता देती हैं.
रकुल का एथनिक वियर कलेक्शन, खासकर उनकी फ्लोरल साड़ियां, उनके देसी लुक को बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट बनाता है.
वे अपनी फिटनेस को फ्लॉन्ट करने के लिए अक्सर बॉडी-कॉन ड्रेसेस पहनती हैं, जो उनके एथलेटिक फिगर पर खूब जचती हैं.
रकुल का 'नो-मेकअप' लुक और न्यूड शेड लिपस्टिक उनके नेचुरल ग्लो को उभारने में मदद करते हैं.
डे-आउट के लिए वे डेनिम और बेसिक व्हाइट शर्ट जैसे क्लासिक कॉम्बिनेशन को भी बेहद स्टाइलिश तरीके से कैरी करती हैं.
उनका स्टाइल यह साबित करता है कि बिना किसी दिखावे के भी सिंप्लिसिटी के जरिए फैशन स्टेटमेंट बनाया जा सकता है.
Read More
रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज से दुनिया को बनाया दीवाना
रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें सबका दिल
ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम करता है?
मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका