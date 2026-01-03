✕
किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची का जादू
बॉलीवुड के 'किंग खान' अपनी शानदार जीवनशैली और बेहतरीन फैशन सेंस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं.
शाहरुख खान ने अपनी कलाई पर Audemars Piguet (ऑडेमर्स पिगुएट) ब्रांड की 'रॉयल ओक डबल बैलेंस व्हील ओपनवर्क्ड' घड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत लगभग 4.6 करोड़ रुपये बताई जाती है.
किंग खान ने इस इवेंट के लिए मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के हेरिटेज ज्वेलरी कलेक्शन से लेयर्ड गोल्डन चेन नेकलेस और बीडेड ब्रेसलेट को चुना था.
रोज गोल्ड का वैभव: यह लग्जरी घड़ी 18-कैरेट रोज गोल्ड से बनी है, जिसमें रत्नों से जड़ा हुआ बेजल (Bezel) इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है.
डैपर लुक: उन्होंने अपने इस महंगे एक्सेसरीज को ब्राउन साटन शर्ट, लेदर जैकेट और डार्क ग्रीन पैंट्स के साथ पेयर किया था, जो उन्हें एक क्लासी लुक देने में मदद करता है.
फैशन आइकन: शाहरुख का यह लुक इस बात का प्रमाण है कि वे केवल अभिनय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर लग्जरी फैशन के भी बेताज बादशाह हैं.
उनकी मैनेजर पूजा ददलानी द्वारा साझा की गई तस्वीरों को देखकर फैंस हैरान रह गए, क्योंकि घड़ी की कीमत में कई पॉश इलाकों में आलीशान फ्लैट खरीदे जा सकते हैं.
