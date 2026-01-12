✕
रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा'एवरीडे मेकअप' सीक्रेट्स
Darshna-deep
Jan 12, 2026
बॉलीवुड अभिनेत्रियों का रोजमर्रा का मेकअप सादगी और त्वचा की देखभाल पर ही पूरी तरह से आधारित होता है. आप भी इन तमाम अभिनेत्रियों जैसा मेकअप लुक अपनाकर कहीं भी बाहर जा सकतीं हैं.
आलिया भट्ट की तरह 'ड्यूई' (Dewy) लुक पाने के लिए भारी फाउंडेशन के बजाय BB क्रीम या स्किन टिंट का इस्तेमाल करना चाहिए.
दीपिका पादुकोण हमेशा सनस्क्रीन को अपना आधार मानती हैं, रोजमर्रा के लुक के लिए वह केवल जरूरी हिस्सों पर कंसीलर लगाती हैं.
कैटरीना कैफ अपनी आंखों को उभारने के लिए पलकों के बिल्कुल पास काजल लगाती हैं और उसे हल्का सा स्मज (Smudge) करना पसंद करती हैं.
कियारा आडवाणी की तरह गुलाबी निखार पाने के लिए गालों पर क्रीम ब्लश या लिप-एंड-चीक टिंट का इ्स्तेमाल करना चाहिए.
जान्हवी कपूर मेकअप से पहले चेहरे की स्टीमिंग और बादाम तेल का इस्तेमाल करती हैं, ताकि मेकअप के बाद उनके चेहर पर प्राकृतिक निखार देखने को मिले.
करीना कपूर ज्यादातर बिना मेकअप के केवल गहरे काजल और मस्कारा के साथ अपना सिग्नेचर लुक तैयार करना पसंद करती हैं.
श्रद्धा कपूर की तरह रोजमर्रा के लुक के लिए केवल टिन्टेड लिप बाम का उपयोग करें, जो होंठों को नमी और हल्का रंग देने में बेहद ही मदद करता है.
अनन्या पांडे अपनी आइब्रो को ब्रो जेल से ऊपर की तरफ ब्रश करें, जिससे चेहरा तुरंत फ्रेश और लिफ्टेड दिखने लगता है.
सारा अली खान अक्सर साधारण सूट के साथ केवल मस्कारा और एक छोटी बिंदी लगाकर अपना डेली लुक पूरा करती हैं.
रोजमर्रा के लिए प्रियंका चोपड़ा अक्सर न्यूड या मॉव (Mauve) रंग की लिपस्टिक पसंद करती हैं जो भारतीय स्किन टोन पर जचती है.
