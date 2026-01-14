✕
आलिया भट्ट जैसा चाहिए निखार ? अपनी रूटीन में शामिल करें ये 6 जादुई ब्यूटी सीक्रेट्स
Darshna-deep
Jan 14, 2026
Jan 14, 2026
Darshna-deep
आलिया भट्ट जैसा चाहिए निखार ? अपनी रूटीन में शामिल करें ये 6 जादुई ब्यूटी सीक्रेट्स
एक्ट्रेस आलिया भट्ट भारी प्रोडक्ट्स के बजाय हाइड्रेशन, सन प्रोटेक्शन और प्राकृतिक घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना पसंद करती हैं.
एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमेशा हल्के और नॉन-स्टिकी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करती हैं.
तो वहीं, घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना कभी नहीं भूलतीं है जो उनकी त्वचा को यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है.
थकान मिटाने और त्वचा को तुरंत तरोताजा करने के लिए आलिया दिन भर फेस मिस्ट का इस्तेमाल करती हैं.
चेहरे की सूजन को कम करने के लिए एक्ट्रेस सुबह बर्फ के पानी से चेहरा धोना या आइसिंग को पहली प्राथमिकता देती हैं.
त्वचा की चमक बरकरार रखने और दाग-धब्बों को दूर करने के लिए वे विटामिन सी को अपने रूटीन में सबसे ज्यादा शामिल करती हैं.
वे शूटिंग के अलावा ज्यादातर 'नो मेकअप' लुक में रहती हैं ताकि उनकी त्वचा खुलकर निखार कर सके.
Read More
पनीर बनाम टोफू: कौन है असली प्रोटीन पावरहाउस ?
आलिया भट्ट जैसा चाहिए निखार ? अपनी रूटीन में शामिल करें ये 6 जादुई ब्यूटी सीक्रेट्स
जाह्नवी कपूर के वो 8 कातिलाना अंदाज़ जिन्होंने फैंस के उड़ाए होश!
साफ़, चमकदार त्वचा के लिए 9 सेलिब्रिटी नाइटटाइम आदतें