सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी 'किंग', इन एक्टर्स ने OTT पर किया राज़!
Darshna-deep
Dec 26, 2025
Dec 26, 2025
Darshna-deep
भारतीय ओटीटी (OTT) स्पेस ने साल 2025 में अभिनय की परिभाषा को पूरी तरह से दी है. बड़े सितारों की तुलना में दमदार किरदारों को ज्यादा तवज्जो दी गई है.
'ओटीटी क्वीन' मानी जाने वाली राधिका ने साल 2025 में अपनी जटिल भूमिकाओं से यह साबित किया कि वे डिजिटल कंटेंट की भी रानी हैं.
अभिषेक बच्चन ने जैसे 'ब्रीद' के जरिए यह दिखाया कि ओटीटी सितारों को नए सिरे से खुद को स्थापित करने का मौका देता है.
'मिर्जापुर' के गुड्डू भैया के रूप में अली फज़ल ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
'द फैमिली मैन 2' से शुरू हुआ सामंथा रुथ प्रभु उनका सफर साल 2025 तक उन्हें भारत की सबसे प्रभावशाली ओटीटी स्टार्स की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है.
ग्रे और डार्क शेड्स वाले किरदारों में विजय वर्मा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिससे वे ओटीटी के सबसे विश्वसनीय अभिनेता बन गए हैं.
अपनी आंखों से अभिनय करने वाली शेफाली शाह ने सामाजिक रूप से गहराई वाली कहानियों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है.
'पाताल लोक' के बाद से जयदीप अहलावत ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से यह साफ कर दिया है कि एक "कैरेक्टर एक्टर" भी डिजिटल स्पेस का "लीड स्टार" हो सकता है.
अपनी सहज और स्वाभाविक कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ गंभीर भूमिकाओं के दम पर पंकज त्रिपाठी ओटीटी के सबसे प्रिय और भरोसेमंद चेहरे बने चुके हैं.
'द फैमिली मैन' की निरंतर सफलता के जरिए मनोज बाजपेयी ने ओटीटी पर अभिनय के 'गोल्ड स्टैंडर्ड' को लगातार बनाए रखा है.
