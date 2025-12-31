✕
'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10 बेहतरीन सीरीज़
Darshna-deep
Dec 31, 2025
Dec 31, 2025
Darshna-deep
स्ट्रेंजर थिंग्स के अलावा अगर आप रोमांचक भरी सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो यह दस आपको पूरे समय रोमांच से भर देगा.
डार्क (Netflix): समय यात्रा और लापता बच्चों के इर्द-गिर्द बुनी गई यह एक गहरी मिस्ट्री सीरीज़ है.
येलो-जैकेट्स (JioCinema): एक विमान दुर्घटना के बाद जीवित बचे लोगों के संघर्ष और उनके रहस्यों की यह एक डरावनी कहानी के ऊपर आधारित है.
आई एम नॉट ओके विद दिस (Netflix): यह एक किशोरी की कहानी है जिसे अपनी नई और खतरनाक टेलीकाइनेटिक शक्तियों का पता चलता है.
लॉक एंड की (Netflix): एक परिवार को अपने पुश्तैनी घर में जादुई चाबियां मिलती हैं, जो अलग-अलग आयामों के दरवाजे खोलने में मदद करती है.
सुपरनैचुरल (Amazon Prime): दो भाई जो पूरे देश में घूमकर भूतों, राक्षसों और अन्य अलौकिक शक्तियों का शिकार हो जाते है.
पेपर गर्ल्स (Amazon Prime): चार अखबार बांटने वाली लड़कियां अनजाने में भविष्य में पहुंच जाती हैं और समय के युद्ध में बुरी तरह से फंस जाती हैं.
द अम्ब्रेला एकेडमी (Netflix): एक बिखरा हुआ सुपरहीरो परिवार दुनिया को बचाने और अपने पिता के रहस्यों को सुलझाने के लिए लोगों के सामने आ जाता है.
चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना (Netflix): जादू-टोना, डार्क हॉरर और किशोरावस्था की चुनौतियों का एक शानदार संगम.
द सोसाइटी (Netflix): जब शहर के सभी वयस्क रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, तो किशोरों को अपना समाज खुद चलाना पड़ता है.
ट्विन पीक्स (Voot/JioCinema): एक छोटी सी जगह पर हुई हत्या की जाँच, जहाँ अलौकिक घटनाओं और अजीब पात्रों की भरमार है.
