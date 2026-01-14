✕
देखिए नुसरत भरूचा का सुपर-लग्जरी कलेक्शन, परफ्यूम से लेकर हैंडबैग्स तक की हैं शौकीन
Darshna-deep
Jan 14, 2026
Jan 14, 2026
Darshna-deep
देखिए नुसरत भरूचा का सुपर-लग्जरी कलेक्शन, परफ्यूम से लेकर हैंडबैग्स तक की हैं शौकीन
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा का जीवन ग्लैमर भरा हुआ है, जहां उनके पास 200 से ज्यादा जूते, महंगे डिज़ाइनर परफ्यूम और दुनिया के बेहतरीन हैंडबैग्स शामिल हैं.
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के पास 200 से ज्यादा शानदार जूतों का एक विशाल कलेक्शन है.
इतना ही नहीं वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के दुर्लभ और डिज़ाइनर परफ्यूम की बेहद ही शौकीन हैं.
तो वहीं, उनके पास लुई विटॉन और गुच्ची जैसे लग्जरी हैंडबैग्स के ब्रांडेड बैग्स का भी कलेक्शन है.
नुसरत का वार्डरोब किसी आलीशान शोरूम की तरह व्यवस्थित और अल्ट्रा-मॉडर्न है.
वे ज्यादतर जिमी चू और क्रिश्चियन लुबोटिन जैसे महंगे फुटवियर पहनना बेहद ही पसंद करती हैं.
इसके अलावा घड़ियों की भी बेहद ही शौकीन हैं. उनके संग्रह में रोलेक्स जैसी कई कीमती और लग्जरी घड़ियां शामिल हैं.
नुसरत अपनी हर एक्सेसरी को अपने यूनिक फैशन सेंस के साथ मैच करना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं.
