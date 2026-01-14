देखिए नुसरत भरूचा का सुपर-लग्जरी कलेक्शन,  परफ्यूम से लेकर हैंडबैग्स तक की हैं शौकीन

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा का जीवन ग्लैमर भरा हुआ है, जहां उनके पास 200 से ज्यादा जूते, महंगे डिज़ाइनर परफ्यूम और दुनिया के बेहतरीन हैंडबैग्स शामिल हैं.