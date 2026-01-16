✕
कृति सेनन का 'बोल्ड अवतार', जब हुस्न के साथ स्टाइल ने ढाया कहर!
Darshna-deep
कृति
सेनन
ज्यादातर हाई-स्लिट गाउन्स में नजर आती हैं जो उनके लंबे और टोन्ड पैरों को खूबसूरती से फ्लॉन्ट करते हैं.
वे प्लंजिंग नेकलाइन वाले आउटफिट्स को बहुत ही ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं.
उनके शीयर और नेट फैब्रिक वाले ड्रेसेस रेड कार्पेट पर हमेशा ग्लैमर का तड़का लगाते हैं.
कृति बॉडीकॉन ड्रेसेस में अपने परफेक्ट फिगर को बखूबी शोकेस करती हैं.
साथ ही ज्यादतर ब्राइट और नियॉन कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं जो उन्हें भीड़ से सबसे ज्यादा अलग दिखाते हैं.
उनकी डिजाइनर साड़ियां और रिवीलिंग ब्लाउज पारंपरिक लुक को भी बोल्ड और मॉडर्न बना देते हैं.
कट-आउट ड्रेसेस में कृति का अंदाज बहुत ही हॉट और ट्रेंडी नजर आता है.
वे लेदर आउटफिट्स और को-ऑर्ड सेट्स को अक्सर बहुत ही स्वैग और बोल्डनेस के साथ पहनती हैं.
