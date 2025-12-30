Inkhabar Hindi News

रकुल प्रीत सिंह का रिसेप्शन लुक, नई दुल्हनों के लिए बना स्टाइल इंस्पिरेशन

Dec 30, 2025
Dec 30, 2025
रकुल प्रीत सिंह का रिसेप्शन लुक पारंपरिक कारीगरी का एक बेहतरीन मिश्रण है. हैवी एम्बेलिशमेंट वाले लहंगे, डायमंड ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप को अपनाकर आप भी किसी भी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकती हैं. 

मेटालिक आइवरी लहंगा, रिसेप्शन के लिए क्लासिक और रॉयल लुक के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है. 

तो वहीं, सिल्वर हैवी एम्बेलिशमेंट से पूरे लहंगे पर सिल्वर धागों और मोतियों का हैवी वर्क एक शानदार सेलिब्रिटी वाइब देने का काम करेंगे. 

अपने लुक को मॉडर्न और ट्रेंडी बनाने के लिए लहंगे के साथ ऑफ-शोल्डर ब्लाउज या फिर कोर्सेट स्टाइल ब्लाउज का ही इस्तेमाल करना चाहिए. 

तो वहीं, लहंगे की चमक को हाईलाइट करने के लिए एक तरफ लाइटवेट शीयर दुपट्टा कैरी करना न भूलें. 

इसके साथ ही ऑउटफिट की चमक के साथ मैच करने के लिए केवल एक डायमंड नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स ही पहनें. 

तो वहीं, बालों को या तो एकदम स्लीक जूड़े में बांधें या फिर सॉफ्ट बीच वेव्स के साथ खुला छोड़े दें. 

ड्रेस हैवी होने की वजह से मेकअप को सटल, न्यूड और ग्लोइंग रखें ताकि आपका नेचुरल निखार देने में बेहद ही मदद करेगा. 

