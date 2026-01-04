✕
'गांधी टॉक्स' का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह जाएंगे विजय सेतुपति, जानें रिलीज की तारीख
मशहूर अभिनेता विजय सेतुपति और अदिति राव हैदरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गांधी टॉक्स' (Gandhi Talks) का टीज़र जारी कर दिया गया है.
सालों के इंतजार के बाद, निर्माताओं ने घोषणा की है कि यह फिल्म 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
दरअसल, यह एक 'साइलेंट' डार्क कॉमेडी फिल्म पर आधारित है, जिसमें कोई संवाद (Dialogues) नहीं होंगे; कलाकार केवल अपने हाव-भाव और शारीरिक अभिनय से कहानी बताएंगे.
यह फिल्म महात्मा गांधी की बायोपिक नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को आज के आधुनिक दौर में दशर्कों के सामने पेश करती है.
फिल्म की कहानी 'गांधी' के इर्द-गिर्द घूमती है और दिखाती है कि कैसे पैसा और लालच आज के समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं.
क्योंकि, फिल्म में संवाद नहीं हैं, इसलिए ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है जो हर सीन की भावनाओं को आवाज देने का काम करेगा.
किशोर बेलेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विजय सेतुपति और अदिति राव हैदरी के साथ अरविंद स्वामी और सिद्धार्थ जाधव मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.
