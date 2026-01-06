✕
आइकन स्टार का स्वैग, 8 फिल्में जो अल्लू अर्जुन की सिग्नेचर स्टाइल को दर्शाती हैं
Darshna-deep
Jan 06, 2026
साउथ सिनेमा के 'आइकन स्टार' अल्लू अर्जुन ने अपनी अनूठी अभिनय शैली, लाजवाब डांस और स्वैग से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है.
आर्या फिल्म ने 'एकतरफा प्यार'की नई परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.
देसमुदुरु में उनके सिक्स-पैक एब्स और रफ-एंड-टफ लुक ने मास ऑडियंस को अपना दीवाना कर दिया.
वेदम एक गरीब लड़के के किरदार में उनके संवेदनशील अभिनय ने साबित किया कि वे एक मंझे हुए कलाकार हैं.
बद्रीनाथ फिल्म ने उनके अद्भुत मार्शल आर्ट्स और स्क्रीन प्रेजेंस को एक योद्धा के रूप में बड़े पर्दे पर पेश किया.
जुलाई में उनके तेज दिमाग वाले शहरी युवा के किरदार और कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद भी किया.
रेस गुर्रम उनके 'लकी' वाले अंदाज और एनर्जेटिक डांस मूव्स ने उन्हें 'स्टाइलिश स्टार' के रूप में स्थापित किया.
अला वैकुंठपुरमुलु उनके एलिगेंट लुक और 'बुट्टा बोम्मा' डांस ने विश्व भर में लोगों को दीवाना बना दिया.
पुष्पा:द राइज उनके कंधे झुकाने वाले अंदाज और 'झुकेगा नहीं' डायलॉग ने उन्हें ग्लोबल ब्रांड बनाकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा.
