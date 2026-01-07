पिंड के 'गबरू' से 172 करोड़ के 'ग्लोबल आइकन' तक  दिलजीत दोसांझ का सफर

6 जनवरी 1984 को पंजाब के दोसांझ कलां में जन्मे दिलजीत ने अपना पहला स्टेज शो सिर्फ निक्कर-बनियान में दिया था और आज वे दुनिया के सबसे महंगे कलाकारों में से एक जाने जाते हैं.