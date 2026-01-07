✕
Darshna-deep
Jan 07, 2026
Jan 07, 2026
Darshna-deep
पिंड के 'गबरू' से 172 करोड़ के 'ग्लोबल आइकन' तक दिलजीत दोसांझ का सफर
पंजाबी गबरू और ग्लोबल आइकन दिलजीत दोसांझ ने अपना 42वां जन्मदिन मनाया. एक छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँचने का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं नज़र आता है.
6 जनवरी 1984 को पंजाब के दोसांझ कलां में जन्मे दिलजीत ने अपना पहला स्टेज शो सिर्फ निक्कर-बनियान में दिया था और आज वे दुनिया के सबसे महंगे कलाकारों में से एक जाने जाते हैं.
जमीन से आसमान तक
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलजीत की कुल संपत्ति लगभग 172 से 180 करोड़ रुपये है. वे कैलिफोर्निया में डुप्लेक्स और टोरंटो में शानदार बंगले के मालिक भी हैं.
172 करोड़ की नेटवर्थ
उनके वैश्विक 'Dil-Luminati' टूर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. उत्तरी अमेरिका के टूर ने अकेले 234 करोड़ से ज्यादा का राजस्व कमाने का काम किया है.
दिल-लुमिनाती (Dil-Luminati) का जादू
दिलजीत 'कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल' (Coachella) में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार बने, जहां उन्होंने अपनी संस्कृति और पगड़ी का मान पूरी दुनिया में बढ़ाकर सभी को हैरान किया.
कोचेला में इतिहास
बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा के इस सुपरस्टार की डिमांड इतनी है कि वे एक फिल्म के लिए ₹4 से ₹5 करोड़ और लाइव कॉन्सर्ट के लिए इससे भी कहीं ज्यादा चार्ज करते हैं.
एक फिल्म की फीस
उनके गैराज में रोल्स रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज-बेंज G63 AMG और पोर्श कायेन जैसी करोड़ों की लक्जरी गाड़ियां शामिल हैं.
लक्जरी कार कलेक्शन
अपने 42वें जन्मदिन पर उन्होंने कोलंबियन स्टार जे बाल्विन (J Balvin) के साथ अपने नए गाने "सेनोरिटा" (Senorita) का एलान कर फैंस को बड़ा तोहफा दिया.
ग्लोबल कोलैबोरेशन
दिलजीत जल्द ही साल की सबसे प्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' में नज़र आने वाले हैं, जो 23 जनवरी 2026 को रिलीज की जाएगी.
अपकमिंग ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर 2'
इतनी शोहरत के बावजूद दिलजीत अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं.उन्होंने अपनी पहली कमाई का बड़ा हिस्सा एक दिव्यांग व्यक्ति को साइकिल दिलाने और गुरुद्वारे में दान करने में खर्च किया था.
9. सादगी और सेवा
