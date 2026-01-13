मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली पसंद?

पूर्व मिस वर्ल्ड और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपने स्टाइल से यह साबित किया है कि साड़ी कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती है. वे पारंपरिक साड़ियों के मेल से एक नया ट्रेंड सेट करती हैं.