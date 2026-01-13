मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली पसंद?

✕
मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली पसंद?
पूर्व मिस वर्ल्ड और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपने स्टाइल से यह साबित किया है कि साड़ी कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती है. वे पारंपरिक साड़ियों के मेल से एक नया ट्रेंड सेट करती हैं.
पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर आधुनिक फैशन के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय साड़ियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना पसंद करती हैं.
उन्होंने मिस वर्ल्ड के मंच से लेकर अंतरराष्ट्रीय रेड कार्पेट तक कई बार साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है.
मानुषी ज्यादातर हल्के पेस्टल रंगों और नेट की साड़ियों में अपनी सुंदरता बिखेरती नजर आती हैं, जो लोगों का दिल जीत लेता है.
इतना ही नहीं, उनकी पसंद में मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची जैसे दिग्गज डिजाइनरों की क्लासिक साड़ियां हमेशा से ही शामिल रहती हैं.
वे साड़ियों के साथ स्लीवलेस ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी पहनकर एक 'चिक लुक' देना ज्यादा पसंद करती हैं.
मानुषी छिल्लर मानती हैं कि साड़ी एक ऐसा पहनावा है जो हर महिला के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है.
फ्लोरल प्रिंट वाली शिफॉन साड़ियां उनके कैजुअल और आउटडोर लुक की पहचान बन चुकी हैं.
वह ज्यादातर अपनी साड़ियों के साथ बेल्ट का इस्तेमाल करके पारंपरिक परिधान को मॉडर्न ट्विस्ट देना अच्छा मानती हैं.
सिल्क और कांजीवरम साड़ियों में उनकी शालीनता और शाही अंदाज साफ रूप से झलकता है.
मानुषी छिल्लर के लिए साड़ी केवल एक पोशाक नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक खूबसूरत जरिया है.
