सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर देसी इलाज
Darshna-deep
Dec 24, 2025
सेलिब्रिटी फिटनेस केवल जिम जाने तक ही सीमित नहीं है, यह अनुशासन, सही खान-पान और मानसिक संतुलन का एक पैकेज है. यहां, बॉलीवुड और खेल जगत के इन 6 दिग्गजों की फिटनेस दिनचर्या के मुख्य पहलू दिए गए हैं, जो आपको बेहद ही प्रेरित करेंगे.
प्रियंका चोपड़ा दुनियाभर में अपनी वर्कआउट के लिए जानी जाती हैं. वह मानती हैं कि फिट रहने के लिए खुद को सक्रिया रखना बेहद ही ज़रूरी है.
रितिक रोशन को बॉलीवुड का 'ग्रीक गॉड' भी कहा जाता है. वह अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा सटीक रखते हैं और दिन में 5-6 छोटे मील (Meals) लेते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म बना रहे.
जान्हवी कपूर के टोन्ड शरीर का राज पिलेट्स है. वह ज्यादातर जिम के बाहर पिलेट्स क्लास के लिए देखी जाती हैं। यह वर्कआउट शरीर की 'कोर स्ट्रेंथ' और लचीलेपन (Flexibility) को बढ़ाता है.
करीना कपूर खान ने 'जीरो फिगर' से लेकर 'मदरहुड' तक हमेशा फिटनेस को प्राथमिकता दी है. उनका मंत्र है कि "योग और देसी घी". इसके साथ ही एक्ट्रेस रोज़ाना सूर्य नमस्कार करती हैं.
विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम की फिटनेस संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया है. किंग कोहली शाकाहारी (Vegan/Vegetarian) डाइट का पालन करते हैं और अनुशासन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते आ रहे हैं.
आलिया भट्ट अपनी फिटनेस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पिलेट्स पर ध्यान देती हैं. वह खूब पानी पीना को ग्लोइंग स्किन और फिटनेस का आधार मानती हैं.