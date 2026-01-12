✕
बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल सौंदर्य की नई परिभाषा?
बॉलीवुड सौंदर्य (Bollywood Beauty) अपनी खास पहचान और संतुलन के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है.
सौंदर्य संतुलन का एक नियम यह है कि चेहरे के किसी एक हिस्से को ही 'बोल्ड' रखा जाए ताकि लुक ज्यादा से ज्यादा आकर्षक लगे.
बोल्ड लिप्स के लिए ज्यादातर लाल, मरून या फिर गहरे गुलाबी जैसे वाइब्रेंट रंगों का चुनाव करना सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है.
कोमल आंखें (Soft Eyes) बनाने के लिए न्यूड या हल्के भूरे रंग के आईशैडो का इस्तेमाल किया जाता है.
काजल का जादू बॉलीवुड लुक की जान है, जो आंखों को कोमलता के साथ गहराई देने में सबसे ज्यादा मदद करता है.
मस्कारा का इस्तेमाल पलकों को घना दिखाने के लिए किया जाता है, जिससे आंखें बिना ज्यादा मेकअप के भी खुली हुई लगती हैं.
तो वही, ग्लॉसी फिनिश या फिर मैट लिपस्टिक का चुनाव ड्रेस और मौके के हिसाब से किया जाता है.
परफेक्ट आईब्रो चेहरे को सही फ्रेम देने का काम करती हैं और बोल्ड लिपस्टिक के साथ संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती हैं.
नेचुरल ग्लो के लिए हल्के ब्लश का इस्तेमाल किया जाता है ताकि होंठों का रंग उभर कर सामने आए.
