वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

Darshna-deep
Jan 16, 2026
Jan 16, 2026
Darshna-deep

राधिका आप्टे ने 'पार्च्ड' जैसी फिल्मों में अपनी कला के लिए बिना किसी संकोच के बेहद साहसी दृश्य को पेश करने का काम किया. 

कियारा आडवाणी ने 'लस्ट स्टोरीज़' में अपने बोल्ड प्रदर्शन से रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी और खूब सुर्खियां बटोरी. 

विद्या बालन ने 'द डर्टी पिक्चर' में सिल्क स्मिता का किरदार निभाकर बोल्डनेस का बेजोड़ उदाहरण पेश कर सभी को हैरान कर दिया था. 

प्रियंका चोपड़ा ने 'ऐतराज' और 'सात खून माफ' जैसी फिल्मों में ग्रे शेड्स और बोल्ड सीन्स को पूरी गरिमा के साथ निभाया था.

भूमि पेडनेकर अपनी फिल्मों में शारीरिक सहजता और बोल्ड दृश्यों के माध्यम से सामाजिक संदेश देने के लिए बॉलीवुड में जानी जाती हैं. 

हुमा कुरैशी ने हमेशा अपनी बॉडी इमेज और स्क्रीन पर बोल्डनेस को लेकर एक निडर रवैया को अपनाना पसंद किया है.

कल्कि कोचलिन ने अपनी शुरुआती फिल्मों से ही मुख्यधारा के सिनेमा के दायरे को तोड़ते हुए साहसी किरदारों को चुनती आई हैं. 

