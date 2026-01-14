✕
जाह्नवी कपूर के वो 8 कातिलाना अंदाज़ जिन्होंने फैंस के उड़ाए होश!
Darshna-deep
Jan 14, 2026
Jan 14, 2026
Darshna-deep
जाह्नवी कपूर के वो 8 कातिलाना अंदाज़ जिन्होंने फैंस के उड़ाए होश
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने हर पहनावे में आधुनिकता और ग्लैमर का तड़का लगाकर लोगों का दिल जीत लेती हैं.
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने मैटेलिक गोल्डन गाउन में अपने कर्व्स को फ्लॉन्ट करते हुए बेहद ग्लैमरस लुक पेश किया था.
रेड शिफॉन साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में उनका यह पारंपरिक बोल्ड लुक सोशल मीडिया पर कहर बरसाया था.
ब्लैक कट-आउट ड्रेस में जाह्नवी ने बोल्डनेस परिभाषा पूरी तरह से बदल दी थी.
भारी एम्ब्रॉयडरी और डीप नेक ब्लाउज वाले इस लहंगे में वे देसी दिवा की तरह दमक रही थीं.
फ्लोरल और पेस्टल शेड्स की फिटेड बॉडीकॉन ड्रेस में उनकी टोंड बॉडी और स्टाइल ने फैंस का दिल जीता था.
समर वाइब्स देते हुए इस मिनिमल और हॉट व्हाइट सेट में उनकी सादगी और आकर्षण का अनोखा मेल देखने को मिला.
कारपेट इवेंट्स के लिए उनका यह मरमेड कट गाउन उनके सबसे यादगार और आकर्षक लुक्स में से एक माना जाता है.
मां श्रीदेवी की याद दिलाने वाली कांजीवरम साड़ी को आधुनिक ट्विस्ट के साथ पहनकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया था.
Read More
आलिया भट्ट जैसा चाहिए निखार ? अपनी रूटीन में शामिल करें ये 6 जादुई ब्यूटी सीक्रेट्स
जाह्नवी कपूर के वो 8 कातिलाना अंदाज़ जिन्होंने फैंस के उड़ाए होश!
साफ़, चमकदार त्वचा के लिए 9 सेलिब्रिटी नाइटटाइम आदतें
नाश्ते के लिए क्या है सबसे बेस्ट, अंडा या फिर पनीर?