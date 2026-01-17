✕
रेड कार्पेट की 'महारानी' बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज से दुनिया को बनाया दीवाना
रेड कार्पेट की 'महारानी' बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज से दुनिया को बनाया दीवाना
नोरा फतेही ने 'आइफा अवार्ड्स' में शिमरी गोल्डन गाउन पहनकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था.
'फिल्मफेयर अवार्ड्स' के दौरान उन्होंने नियॉन पिंक थाई-हाई स्लिट ड्रेस में अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज का जलवा बिखेरा था.
'पेरिस फैशन वीक' में नोरा ने ब्लैक विंटेज मखमली गाउन पहनकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने फैशन सेंस से सभी को हैरान किया था.
उन्होंने एक अवॉर्ड फंक्शन में हैवी एम्बेलिश्ड मरमेड स्टाइल गाउन पहनकर अपनी शानदार बॉडी कर्व्स को बखूबी से फ्लॉन्ट किया था.
'फीफा वर्ल्ड कप' के रेड कार्पेट पर नोरा ने एक पावरफुल कट-आउट ड्रेस के साथ अपनी ग्लोबल स्टार वाली इमेज को मजबूती दी थी.
एक अन्य इवेंट में नोरा ने क्लासिक रेड सैटिन गाउन पहनकर साबित किया कि वे रेड कार्पेट पर ग्रेस और कॉन्फिडेंस की असली क्वीन हैं.
