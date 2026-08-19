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कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?
Sohail-rahman
Aug 19, 2026
Aug 19, 2026
Sohail-rahman
इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही हैं.
ऐसे में आइए जानते हैं कि इमरान हाशमी की पत्नी कौन हैं.
इमरान हाशमी की पत्नी का नाम परवीन शाहानी हैं.
जो पहले एक स्कूल टीचर थीं.
शादी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और परिवार का ध्यान रखने लगी.
स्कूल-कॉलेज के दिनों से इमरान हाशमी और परवीन शाहानी एक दूसरे को जानते हैं.
धीरे-धीरे दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई.
फिर उन्होंने दिसंबर 2006 में शादी कर ली
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