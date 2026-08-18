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इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?
Sohail-rahman
Aug 18, 2026
Aug 18, 2026
Sohail-rahman
इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म आवारापन 2 की वजह से खूब चर्चा में हैं.
जो बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलिया भट्ट और इमरान हाशमी का पारिवारिक रिश्ता है.
इमरान हाशमी की दादी पूर्णिमा और आलिया भट्ट की दादी शिरीन मोहम्मद अली दोनों बहनें थीं.
इमरान हाशमी का दादी पूर्णिमा का असली नाम मेहरबानो मोहम्मद अली था.
इस हिसाब से इमरान के पिता और महेश भट्ट फर्स्ट कजिन थे.
इसलिए आलिया भट्ट और इमरान हाशमी सेकंड कजिन हैं.
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