एल्विश यादव के 5 विवाद

गुरुग्राम में G20 सम्मेलन के बाद गमले चोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था. दावा किया गया कि जिस कार में गमले रखे जा रहे थे, वह एल्विश यादव के नाम से जुड़ी थी. हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी.