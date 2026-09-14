✕
एल्विश यादव के 5 विवाद
Kamesh-dwivedi
Sep 14, 2026
Sep 14, 2026
Kamesh-dwivedi
बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर और एक्टर एल्विश यादव का विवादों से गहरा नाता रहा है. जानिए उनके 5 विवाद.
एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में नशीली दवा के रूप में सांप का जहर प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में उन पर मुकदम भी दर्ज हुआ था.
एल्विश यादव ने बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट चुम दरांग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने चुम के नाम और पसंद को लेकर नस्लवादी विवादित बयान दिया था
एल्विश यादव और यूट्यूबर मैक्सटर्न के बीच सार्वजनिक तौर पर मारपीट का मामला सामने आया था. मैक्सटर्न ने एल्विश पर हमला करने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.
एल्विश यादव और मनीषा रानी अच्छे दोस्त माने जाते थे और बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान वे अक्सर साथ में समय बिताते थे. हालांकि, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया.
गुरुग्राम में G20 सम्मेलन के बाद गमले चोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था. दावा किया गया कि जिस कार में गमले रखे जा रहे थे, वह एल्विश यादव के नाम से जुड़ी थी. हालांकि, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी.
Read More
मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल खुराना
राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका
कौन हैं एलिसिया कौर?
मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?