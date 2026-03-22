✕
दुनिया का सबसे भारी हाथी कितने वजन का है?
Sanskritij-jaipuria
Mar 22, 2026
Mar 22, 2026
Sanskritij-jaipuria
शेर को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन हाथी की अपार ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता.
अफ्रीकी सवाना के हाथी दुनिया में सबसे विशाल होते हैं. इनका वजन आमतौर पर 4,000 से 6,300 किलो के बीच होता है.
एशियाई हाथियों का वजन अफ्रीकी हाथियों से थोड़ा कम, लगभग 3,000 से 5,000 किलो तक होता है.
नर हाथी, मादा हाथियों की तुलना में अधिक भारी और मजबूत होते हैं.
हाथी का बच्चा जन्म लेते ही लगभग 90 से 120 किलो का होता है.
एक वयस्क हाथी अपने वजन को बनाए रखने के लिए रोजाना 150 से 300 किलो तक भोजन करता है.
अब तक दर्ज किया गया सबसे भारी हाथी लगभग 11,000 किलो (11 टन) का था.
Read More
हफ्ते में बस एक बार करें ये एक्सरसाइज, याददाश्त बनेगी सुपर-शार्प
दुनिया का सबसे भारी हाथी कितने वजन का है?
सौफ का पानी पीने के अद्भुत फायदे, जानें सेहत और स्किन पर असर
सुबह-सुबह पानी पीने से बढ़ता है प्रेशर? जानें कितनी सच है ये बात