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इस ईद एथनिक आउटफिट में लगाना है चार-चांद? ट्राई करें ये इयररिंग्स डिजाइन
Preeti-rajput
Mar 16, 2026
Mar 16, 2026
Preeti-rajput
गोल्ड प्लेटेड कुंदन और पर्ल की चांदबाली इस ईद पर आप अपने आउटफिट से साथ कैरी कर सकती हैं.
सोशल मीडिया पर इन दिनों कश्मीरी इयररिंग्स काफी वायरल है. इस ईद आप वो भी ट्राई कर सकती हैं.
ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल ड्रॉप इयररिंग्स किसी भी आउटफिट के साथ पेयरअप किया जा सकते हैं.
मिरर और पर्ल वाले बड़े झुमके कापी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं. इसमें घुंघरू के साथ पर्ल डिटेलिंग भी है.
यह खूबसूरत झुमके आप शरारा और कुर्ती के साथ पहन सकते हैं. यह काफी रॉयल और रिच लुक देता है.
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