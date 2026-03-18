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Eid पर फोटो चाहिए ‘Wow’? ट्राय करें ये 7 ट्रेंडी पोज़
Heena-khan
Mar 18, 2026
Mar 18, 2026
Heena-khan
बालकनी या छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए नैचुरल पोज़ दें—यह Eid वाइब को परफेक्ट दिखाता है.
चाँद देखते हुए पोज़
हल्का सा घूमते हुए दुपट्टे को हवा में उड़ने दें, इससे फोटो में ग्रेस और मूवमेंट आता है.
दुपट्टा फ्लो पोज़
हाथों की मेहंदी को कैमरे के सामने क्लोज़ करके दिखाएं—यह Eid का सबसे क्लासिक पोज़ है.
मेहंदी शो-ऑफ पोज़
सीढ़ियों पर बैठकर थोड़ा साइड लुक दें, इससे फोटो में रॉयल और एलीगेंट फील आता है.
सीढ़ियों पर बैठकर रॉयल पोज़
किसी को ईदी देते या लेते हुए कैंडिड फोटो क्लिक कराएं—यह बहुत नैचुरल और क्यूट लगता है.
ईदी लेते
हल्की स्माइल के साथ क्लोज़-अप फोटो लें, जिसमें आपका मेकअप और ज्वेलरी हाइलाइट हो.
मुस्कुराते हुए क्लोज़-अप
चलते हुए कैमरे की तरफ या साइड में देखकर पोज़ दें—यह बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडी लगता है.
वॉकिंग शॉट
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