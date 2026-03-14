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इस ईद पहनें कुछ खास, ये 5 फैशन लुक आपको बना देंगे स्टाइल आइकॉन
Ranjana-sharma
Mar 14, 2026
Mar 14, 2026
Ranjana-sharma
ईद की तैयारी में आउटफिट सबसे अहम होता है. अगर आप भी इस बार कुछ नया और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो ये 5 फैशन लुक आपको ईद की महफिल का स्टाइल आइकॉन बना सकते हैं.
इस ईद दिखना है सबसे स्टाइलिश तो ट्राई करें ये आउटफिट
फ्लोर-लेंथ अनारकली हमेशा से क्लासिक और रॉयल लुक देती है. 2026 में लैवेंडर और मिंट ग्रीन जैसे पेस्टल रंग काफी ट्रेंड में हैं.
रॉयल लुक के लिए सदाबहार अनारकली
छोटे कुर्ते के साथ घेरदार शरारा ईद के लिए परफेक्ट आउटफिट माना जाता है. चिकनकारी या गोटा-पट्टी वर्क वाला शरारा लुक को और खास बना देता है.
फेस्टिव वाइब के लिए ट्रेंडी शरारा सेट
पाकिस्तानी लॉन्ग कुर्ती और सिगरेट पैंट्स उन महिलाओं के लिए बेहतरीन विकल्प हैं, जो सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक चाहती हैं. लेस वर्क और नेट का दुपट्टा इसे और खूबसूरत बनाता है.
सिंपल और एलिगेंट पाकिस्तानी स्टाइल
पेपलम स्टाइल कुर्ती के साथ गरारा पहनना इस साल का ट्रेंडी फैशन है. यह आउटफिट आपको भीड़ से अलग और बेहद स्टाइलिश लुक देता है.
अलग दिखना है तो गरारा विद पेपलम टॉप
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