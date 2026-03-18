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ईद पर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती
Ranjana-sharma
Mar 18, 2026
Mar 18, 2026
Ranjana-sharma
ईद का त्योहार खुशियों और सजने-संवरने का खास मौका होता है. अगर आप इस ईद अपने लुक को और खास बनाना चाहती हैं, तो सही लिपस्टिक शेड का चुनाव बेहद जरूरी.
ईद पर कौन सी लिपस्टिक करें ट्राई? जानें बेस्ट शेड्स
रेड लिपस्टिक कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती. यह हर स्किन टोन पर जंचती है और आपको एक रॉयल व एलिगेंट लुक देती है.
रेड लिपस्टिक, क्लासिक और रॉयल लुक
अगर आप हल्का और नेचुरल मेकअप पसंद करती हैं, तो न्यूड लिपस्टिक आपके लिए परफेक्ट है. यह आपको सॉफ्ट और क्लासी लुक देती है.
न्यूड शेड, सॉफ्ट और एलिगेंट स्टाइल
पिंक लिपस्टिक आपको फ्रेश और यंग लुक देती है. ईद की सुबह या फैमिली गेट-टुगेदर के लिए पिंक शेड एक बेहतरीन ऑप्शन है.
पिंक शेड, फ्रेश और क्यूट लुक
अगर आप ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रही हैं, तो मैरून या वाइन शेड की लिपस्टिक आपके लुक को और भी ग्रेसफुल बना सकती है.
मैरून या वाइन शेड
लिपस्टिक चुनते समय अपनी स्किन टोन, आउटफिट और ओकेजन का ध्यान जरूर रखें. लंबे समय तक टिकने वाली और स्मज-प्रूफ लिपस्टिक चुनें
सही शेड चुनते समय ध्यान रखें ये बातें
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