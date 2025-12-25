✕
Dec 25, 2025
Heena-khan
बिना जिम में समय बर्बाद किए घर पर ही करें ये असरदार कार्डियो
कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने के कई फायदे हैं, और यह जानना कि किन एक्सरसाइज़ पर ध्यान देना है, यह आपकी पूरी सेहत को बदल सकता है.
Skipping जंपिंग से ज्यादा बेहतर है और ये एक बेहतरीन कार्डियो है.
Squat Jumps एक ऐसा कार्डियो है जो बॉडी को एक अच्छी शेप दे सकता है.
Split Squat Jump भी एक बेहतरीन ऑप्शन है
Plank Shoulder Taps हमारे पूरे शरीर पर एक अच्छा प्रभाव डालता है
Mountain Climbers थोड़ा मुश्किल है लेकिन सेहत के लिए काफी अच्छा है.
