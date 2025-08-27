स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां समझें आसानी से

\u092c\u0939\u0941\u0924 \u0932\u094b\u0917 smell, aroma \u0914\u0930 fragrance \u0915\u094b \u090f\u0915 \u091c\u0948\u0938\u093e \u092e\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092f\u0947 \u0905\u0932\u0917-\u0905\u0932\u0917 \u0936\u092c\u094d\u0926 \u0939\u0948\u0902\u0964 Smell \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0917\u0902\u0927 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f, aroma \u0916\u093e\u0928\u0947-\u092a\u0940\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u0916\u0941\u0936\u092c\u0942 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0914\u0930 fragrance \u092b\u0942\u0932\u094b\u0902 \u092f\u093e \u092a\u0930\u092b\u094d\u092f\u0942\u092e \u091c\u0948\u0938\u0940 \u092e\u0939\u0915 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e