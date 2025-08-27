स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां समझें आसानी से

अक्सर लोग smell, aroma और fragrance को एक जैसा समझ लेते है, लेकिन इन तीनो में ही फरक होता है।

smell काफी सामान्य शब्द है, जिसका उपयोग अच्छी या बुरी गंध दोनों के लिए किया जा सकता है।

aroma खासतौर पर खाने पीने, मसाले और ड्रिंक जैसी चीजों की अच्छी खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

fragrance का इस्तेमाल आमतौर पर फूलों, परफ्यूम या किसी भी मीठी खुशबू के लिए होता है।

अगर कोई अच्छी खुशबू होती है तोह उसे smell good कहते है और अगर कोई बुरी गंध होती है तो, उसे bad smell कहते है।

शरीर की गंध को body odour कहते है और अगर शरीर में से गन्दी बदबू आए तो उसे stinky भी बोल सकते है।