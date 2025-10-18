✕
Oct 18, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना सेहत को भुगतना पड़ सकता है बुरा अंजाम!
ठंड का मौसम लगभग आ ही गया है और इस मौसम में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है.
ऐसे में सर्दियों का मौसम जहां स्वादिष्ट चीजें खाने का मौका देता है, वहीं कुछ फूड्स से दूरी बनाना भी जरूरी होता है.
तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों के मौसम में किन चीजों को खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है.
ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम या ठंडे ड्रिंक्स सर्दियों में गले और छाती में इंफेक्शन बढ़ा सकती हैं.
आइसक्रीम या ठंडे ड्रिंक्स-
तले-भुने खाद्य पदार्थ सर्दी में पाचन को धीमा करते हैं और वजन बढ़ाते हैं.
तला-भुना खाना-
सर्दियों में ज्यादा मीठा खाने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और जुकाम-जैसी परेशानियां बढ़ती है.
ज्यादा मीठा-
मैदा से बनी चीजें शरीर में सुस्ती और बदहजमी पैदा करती हैं.
फास्ट फूड और मैदा-
बहुत ज्यादा कैफीन लेने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है, जिससे स्किन ड्राई होने लगती है.
कैफीन-
सर्दियों में कच्चे सलाद या ठंडी सब्जियां खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.
कच्चे सलाद या ठंडी सब्जियां-
