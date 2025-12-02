✕
Dec 02, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में इस तरह से करें शकरकंद का सेवन, सेहत को मिलेंगे जबरदस्त फायदे!
दरअसल सर्दियों में ज्यादातर लोग शकरकंद का सेवन करना बेहद पसंद करते हैं, जो काफी फायदेमंद भी होता है.
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि शकरकंद का सेवन करने से सेहत को कौन-कौन से फायदे होते हैं.
शकरकंदी में मैंगनीज और कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने और दर्द कम करने में मदद करते हैं.
हड्डियों को बनाए मजबूत-
शकरकंदी में विटामिन ए, ई और सी होते हैं, जो त्वचा को अंदर से पोषण देकर ड्राइनेस की समस्या को दूर करते हैं.
ड्राई स्किन को करें दूर-
शकरकंदी में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी मौजूद होते हैं, जो सर्दियों में शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं.
एनर्जी देने में मददगार-
शकरकंदी में हाई फाइबर पाया जाता है, जो पाचन से जुड़ी बीमारियों और परेशानियों को कम करने में मदद करता है.
डाइजेशन में सुधार-
शकरकंदी में विटामिन सी और बीटा-कैरोटीन अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है.
इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाए-
बता दें कि शकरकंद को रोस्ट करके खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, जिसे आप कुकर में भी रोस्ट कर सकते हैं.
ऐसे में आप शकरकंद में बेसन, प्याज, हरी मिर्च, नमक और पानी मिलाकर चिल्ला की तरह सेककर भी इसे खा सकते हैं.
