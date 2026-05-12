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गर्मियों में भिंडी खाने के हैं गजब के फायदे
Deepika-pandey
May 12, 2026
May 12, 2026
Deepika-pandey
गर्मियों में भिंडी खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है.
ये पाचन क्रिया और कब्ज में राहत देने में मददगार है.
भिंडी डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है.
भिंडी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है.
भिंडी वेट मैनेज करने में भी मददगार है.
इम्यूनिटी को बूस्ट करती है.
आंखों के लिए फायदेमंद है.
त्वचा के लिए भी फायदेमंद है.
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