Dec 02, 2025
Karishma-upadhyay
सेहत के लिए वरदान से कम नहीं मक्के की रोटी, सर्दियों में खाने से मिलेंगे अनगिनत फायदे!
दरअसल सर्दियां आते ही लोग शरीर को गर्म रखने के लिए बाजरे और मक्के की रोटी खाना तेजी से शुरू कर देते हैं.
बता दें कि मक्के की रोटी न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है. जो शरीर को ऊर्जा भी देती है.
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में रोजाना मक्के की रोटी का सेवन करने से सेहत को क्या फायदे होते हैं.
दरअसल मक्के में घुलनशील फाइबर होता है, जो आसानी से आंतों में घुलकर इन्हें साफ करता है और गैस या कब्ज जैसी परेशानी नहीं होने देता है.
आंतों-
बता दें कि फाइबर के साथ पॉलीफेनोल्स भी मक्के में होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके शरीर को खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं.
कोलेस्ट्रॉल-
मक्के में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स गुण शरीर में विटामिन डी के अवशोषण को तेज करते हैं.
विटामिन डी-
मक्का में भरपूर मात्रा में विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स होता है, जो शरीर की थर्मल एक्टिविटी को बढ़ाकर शरीर को अंदर से गर्म रखता है.
शरीर को गर्म-
मक्के की रोटी एक बार खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जो वजन को कंट्रोल और घटाने में मदद करता है.
वजन घटाना-
सर्दियों में मक्के की रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, साथ ही स्किन भी चमकदार बनी रहती है.
दिमाग और स्किन-
