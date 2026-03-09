✕
गर्मी में अंडा खाना सही या गलत?
Mar 09, 2026
गर्मी आते ही कई लोग अंडा खाना बंद कर देते हैं. माना जाता है कि इससे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार सीमित मात्रा में अंडा गर्मियों में भी खाया जा सकता है.
क्या गर्मियों में अंडा खाना सही है?
अंडे में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.
अंडा पोषण का बेहतरीन स्रोत
अंडे में विटामिन बी12, विटामिन डी, फोलिक अम्ल और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व होते हैं.
कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर
अंडे में मौजूद कुछ तत्व आंखों की सेहत को बेहतर बनाए रखते हैं और नजर को नुकसान से बचाते हैं.
आंखों और दिमाग के लिए भी फायदेमंद
गर्मी के मौसम में उबला या हल्का उबला अंडा खाना बेहतर माना जाता है. ज्यादा तेल में बना अंडा खाने से बचना चाहिए. सुबह के समय अंडा खाना ज्यादा फायदेमंद होता है.
गर्मियों में अंडा खाने का सही तरीका
गर्मी में अंडा खाना सही या गलत?
