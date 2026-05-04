गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

द जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की स्टडी में बताया गया है कि घी में पाए जाने वाला ब्यूटायरेट नामक शॉर्ट-चेन फैटी एसिड आंतों की सूजन को हील करते हैं