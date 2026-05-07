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गर्मी में लौकी खाने के हैं गजब के फायदे
Deepika-pandey
May 07, 2026
May 07, 2026
Deepika-pandey
गर्मी के मौसम में लौकी खाना बहुत फायदेमंद होता है.
ये वजन घटाने में मददगार होता है.
पाचन को सही रखने में मदद करता है.
हार्ट हेल्थ को दुरुस्त रखता है.
शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है.
लौकी खाने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है.
तनाव से राहत दिलाती है.
त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
लीवर और किडनी के लिए फायदेमंद होता है.
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