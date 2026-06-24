बारिश के मौसम में जरूर खाएं ये फल, strong रहेगी इम्युनिटी

जामुन: यह एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन C से भरपूर होता है. जामुन का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है, इसलिए इसे डायबिटीज मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.