✕
बारिश के मौसम में जरूर खाएं ये फल, strong रहेगी इम्युनिटी
Shivangi-shukla
Jun 24, 2026
Jun 24, 2026
Shivangi-shukla
जामुन: यह एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन C से भरपूर होता है. जामुन का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है, इसलिए इसे डायबिटीज मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.
अनार: मानसून के मौसम में अनार का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करने और ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करता है
सेब: इसमें विटामिन C, फाइबर और कई आवश्यक मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देते हैं।
नाशपाती: यह फाइबर, विटामिन C और पोटैशियम का बेहतरीन स्रोत है. मानसून में इसका सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है.
पपीता: विटामिन A, C और फाइबर से भरपूर पपीता पेट को स्वस्थ रखने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है.
Read More
बारिश के मौसम में जरूर खाएं ये फल, strong रहेगी इम्युनिटी
बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली की पहली झलक
अंशुला कपूर का ग्लैमरस Pre-Bridal लुक!
गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?