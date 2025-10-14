✕
Oct 14, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में त्वचा पर नहीं जमेगी पपड़ी, बस इन 7 फलों को खाकर पाएं ग्लोइंग और चमकदार स्किन!
आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, साथ ही स्किन पर पपड़ी भी जमने लगती है.
ऐसे में आइए आज हम आपको 7 ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में स्किन को अंदर से पोषण देकर ग्लोइंग बनाएं.
ये विटामिन C से भरपूर होता है, जो स्किन को नेचुरल ब्राइटनेस देता है.
संतरा-
इसे खाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और त्वचा में नेचुरल निखार आता है.
अनार-
ये त्वचा की डेड सेल्स हटाकर स्किन को सॉफ्ट बनाने में काफी असरदार माना जाता है.
पपीता-
बता दें कि ये स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है और ड्राईनेस को दूर करता है.
केला-
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन एजिंग को कम करने में बहुत मदद करते हैं.
सेब-
ये स्किन को हेल्दी ग्लो देता है, साथ ही दाग-धब्बे को कम करने में काफी मददगार है.
अमरूद-
ये एक ऐसा फल है, जो स्किन को टाइट और यूथफुल बनाए रखने में मदद करता है.
कीवी-
