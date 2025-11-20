✕
Nov 20, 2025
Karishma-upadhyay
सर्दियों में नहीं मिल पा रहा है विटामिन डी, तो आज से ही खाना शुरू कर दें ये 5 फूड्स!
दरअसल सेहतमंद रहने के लिए शरीर को कई विटामिन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें विटामिन डी भी शामिल है.
विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है और इसकी कमी होने पर जल्दी थकान और बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है.
वैसे तो विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य की किरणें हैं, जो सर्दियों के मौसम में सही से नही मिल पाती है.
तो ऐसे में आइए आज हम आपको ऐसे 5 फूड्स के बारे में बताते हैं, जो शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मददगार हैं.
इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, जो शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत हो सकता है.
गाय का दूध-
विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अंडा बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मौजूद होता है.
अंडा-
शाकाहारी लोगों के लिए मशरूम विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है, जिसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं.
मशरूम-
मांसाहारी लोगों के लिए सैल्मन फिश एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मौजूद होता है.
सैल्मन फिश-
सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया योगर्ट, टोफू, सोया मिल्क आदि में विटामिन डी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है.
सोया प्रोडक्ट्स-
