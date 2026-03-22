हफ्ते में बस एक बार करें ये एक्सरसाइज, याददाश्त बनेगी सुपर-शार्प

अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे शुरु कर सकते हैं. पहले हल्की स्ट्रेचिंग और वार्म अप करें.धीरे-धीरे समय और इंटेंसिटी बढ़ाएं ध्यान रखें शरीर को आराम और पानी दोनों मिलें.