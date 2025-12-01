✕
Karishma-upadhyay
बच्चों की मोबाइल स्क्रीन की लत ने कर दिया है परेशान? तो इन आसान तरीकों से छुड़ाएं ये आदत!
ध्यान दें कि घर में कुछ जगह ऐसी रखें जहां कोई भी मोबाइल न चलाए, जैसे डाइनिंग एरिया या बैडरूम.
घर में मोबाइल-
बच्चों को ये बताए कि वे दिन में कितने समय तक ही मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं.
मोबाइल इस्तेमाल का समय-
बच्चों के सामने माता-पिता भी कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, जिससे वे देखकर सीखें.
खुद मोबाइल का इस्तेमाल-
बच्चे को उनकी उम्र के हिसाब से सीखने वाला कंटेंट ही दिखाएं, जैसे बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सिर्फ पढ़ाई की चीजें दिखाएं.
बच्चे का कंटेंट -
घर में सब लोग मिलकर एक समय ऐसा तय करें जब कोई भी मोबाइल न चलाएं और साथ बैठकर बात करें.
एक घंटा मोबाइल न चलाएं-
बच्चों को रंग भरना, पजल, बोर्ड गेम या बाहर खेलना जैसी एक्टिविटी करवाने से वे मोबाइल कम देखते हैं.
ऑफलाइन एक्टिविटी-
माता-पिता बच्चों के साथ रोज थोड़ा समय बिताएं, इससे भी बच्चों का मोबाइल देखना कम होता है.
साथ समय बिताएं-
चुप कराने के लिए कुछ माता-पिता बच्चों को मोबाइल दे देते हैं. जिसकी वजह से बच्चे हर वक्त मोबाइल मांगने लगते हैं.
चुप कराने के लिए-
बच्चों के पास से सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल हटा देना चाहिए, जिससे वे जल्दी सोएं.
सोने से पहले-
