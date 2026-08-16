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घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके
Shristi-s
Aug 16, 2026
Aug 16, 2026
Shristi-s
घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके
शीशा हमारे श्रृंगार का सबसे अहम हिस्सा है, ऐसे में अगर शीशा गंदा हो तो हमे हमारी सुंदरता भी ठीक से नहीं दिखती है.
ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की हम अपने घर के शीशों को कैसे साफ रख सकते हैं?
सबसे पहले, कांच से धूल और गंदगी को एक मुलायम कपड़े से साफ करें.
अब, एक कप पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाएं.
इस घोल को कांच पर हल्के से स्प्रे करें या कपड़े से लगाएं.
इसके बाद, कांच को माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें.
कांच के किनारों से गंदगी और मैल को अलग से साफ करें और कांच से पानी के निशान सूखे कपड़े से हटा दें.
खरोंच से बचने के लिए मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें और कांच पोंछते समय ज़्यादा दबाव न डालें.
ये आसान तरीके आपके कांच को साफ और चमकदार दिखाने में मदद करेंगे.
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