Oct 06, 2025
Komal-singh
परफेक्ट फाउंडेशन चुनने के आसान टिप्स
अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन-सा शेड आपकी स्किन टोन पर सूट करेगा
तो ये रहे आसान टिप्स जो आपकी मदद करेंगे बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन चुनने में
सबसे पहले जानें कि आपकी स्किन टोन फेयर, मीडियम या डार्क है. यही आपके फाउंडेशन की पहली गाइड होगी.
आपकी स्किन का अंडरटोन वॉर्म, कूल या न्यूट्रल हो सकता है.
फाउंडेशन का सही शेड हमेशा जॉ लाइन या गर्दन के पास टेस्ट करें, क्योंकि यही आपकी असली स्किन टोन दिखाती है.
फाउंडेशन लगाने के बाद इसे नैचुरल डे लाइट में देखें. आर्टिफिशियल लाइट में रंग अलग दिख सकता है.
स्किन टाइप के अनुसार फाउंडेशन चुनें .ऑयली स्किन के लिए ,मैट फाउंडेशन, ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग या डेवी फाउंडेशन
फाउंडेशन को उंगली या ब्रश से हल्के हाथों से ब्लेंड करें. अगर यह स्किन में घुल जाए, तो वही आपका सही शेड है.
गर्मी में स्किन थोड़ी टैन हो जाती है, और सर्दी में हल्की फेयर दिखती है इसलिए सीजन के अनुसार शेड चुनें.
