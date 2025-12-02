✕
Dec 02, 2025
Karishma-upadhyay
पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान टिप्स और ट्रिक्स से मिनटों में पाएं नई जैसी चमक!
सर्दियों में ज्यादातर लोग पफर जैकेट पहनना काफी पसंद करते, वहीं कुछ लोग इसे साफ करने में होने वाली परेशानी को देखकर ये खरीदते ही नहीं हैं.
दरअसल पफर जैकेट दिखने में तो काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इन पर जमे जिद्दी दाग को छुड़ाना और उसे साफ करना काफी मुश्किल होता है.
ऐसे में अगर आप भी पफर जैकेट को साफ करना नहीं जानते हैं, तो आइए आज हम आपको पफर जैकेट साफ करने के सबसे आसान तरीके बताते हैं.
कई बार जैकेट पर पसीने और खाने के दाग लग जाते हैं, जो जैकेट की खूबसूरती को खराब करते हैं और जल्दी साफ भी नहीं होते हैं.
स्पॉट क्लीनिंग-
ऐसे में जैकेट पर लगे दाग को साफ करने के लिए गुनगुने पानी में डिश वॉश लिक्विड मिलाकर तौलिए के कॉर्नर से रगड़कर साफ करें.
दरअसल पफर जैकेट को साफ करने के लिए टेलकम पाउडर वाला तरीका काफी असरदार माना जाता है.
टेलकम पाउडर-
इसके लिए टेलकम पाउडर को दाग वाली जगह पर छिड़कें, फिर ब्रश की मदद से रगड़कर गीली तौलिया से पोंछ लें.
पफर जैकेट पर जमे जिद्दी दाग और गंदगी साफ करने के लिए नींबू और बेकिंग सोडा काफी मददगार साबित हो सकता है.
नींबू और बेकिंग सोडा-
दाग साफ करने के लिए नींबू और बेकिंग सोडा को मिलाकर पेस्ट बनाएं और गंदे हिस्से पर लगाकर 10 मिनट छोड़ दें और कपड़े से रगड़कर पोंछ लें.
Read More
रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के साथ हड्डियां भी रहेंगी मजबूत!
पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान टिप्स और ट्रिक्स से मिनटों में पाएं नई जैसी चमक!
इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन सूप, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगा जबरदस्त!
सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं ये बीमारियां, जानें इसके चमत्कारी फायदे!