Oct 10, 2025
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!

क्या आप भी वही बोरिंग चावल का खीर खा-खाकर थक चूकें हैं और कुछ नया ट्राई करने का सोच रहें हैं.

तो आइए आज हम आपको चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर बनाने की सबसे खास और आसान रेसिपी बताते हैं.

चिया सीड्स की खीर बनाने के लिए चिया सीड्स को पानी में 4 से 5 घंटे या रातभर के लिए भिगोकर रख दें.

अब सबसे पहले दूध को धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक उबालें और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें केसर और इलायची का पाउडर डालें.

फिर इसमें शहद या खजूर का पेस्ट मिलाएं, साथ ही दूसरी तरफ मखाना, काजू, बादाम और पिस्ता को घी में हल्का सा भून लें.

जब दूध ठंडा हो जाए तो उसमें भिगोए हुए चिया सीड्स, भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और मखाना डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

अब ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों और पिस्ता से गार्निश करके ठंडा या हल्का गुनगुना चिया सीड्स की खीर सर्व करें.

बता दें कि चिया सीड्स की खीर एक बेस्ट ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि ये सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है.

ऐसे में चिया सीड्स की खीर ज्यादातर फिटनेस फ्रीक लोग ही खाना पसंद करते हैं, जिसमें स्वाद के साथ सेहत भी मिल जाता है.

