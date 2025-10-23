✕
हर बाइट में मिलेगा स्वाद का परफेक्ट मजा, जान लें मिनटों में मशरूम पराठा बनाने की आसान रेसिपी!
क्या आप भी गोभी पराठा और आलू पराठा खा-खाकर बोर हो चुकी हैं और अब कुछ खास बनाने का सोच रही हैं.
तो आइए आज हम आपको मिनटों में टेस्टी और क्रिस्पी मशरूम पराठा बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए गेहूं का आटा, पानी, नमक, मशरूम, हरी मिर्च और हरा धनिया.
साथ ही आपको अदरक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और तेल या घी भी चाहिए.
मशरूम पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटे में थोड़ा नमक और पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें और इसे ढककर 15 से 20 मिनट रख दें.
अब पैन में तेल गर्म करके इसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर थोड़ा भूनें, साथ ही मशरूम डालकर मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएं.
जब मशरूम का पानी सूख जाए तो उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं और अंत में हरा धनिया डाल दें.
फिर फिलिंग ठंडा होने के बाद आटे की लोइयां बनाकर बेले और उसमें मशरूम डालकर किनारों को अच्छे से बंद कर दें और फिर से बेल लें.
अब तवा गरम करके पराठे को तेल या घी लगाकर दोनों तरफ से क्रिस्पी और सुनहरा होने तक पका लें, लीजिए तैयार है आपका मशरूम पराठा.
