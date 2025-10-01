✕
Oct 01, 2025
Karishma-upadhyay
बाजार का झंझट छोड़े, इस जबरदस्त रेसिपी से अब घर पर बनाएं परफेक्ट सूजी वाला स्पंजी ढोकला!
आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग ढोकला खाना बहुत पसंद करते हैं और अक्सर इसे घर पर भी बनाते हैं.
ऐसे में अगर आपको भी ढोकला बेहद पसंद है, लेकिन अब आप इसे किसी खास तरीके से बनाने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको घर पर सूजी वाला स्पंजी ढोकला बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
सूजी वाला स्पंजी ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले सूजी में दही और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं.
फिर इसे 20 मिनट तक ढककर छोड़ दें ताकि सूजी फूल जाए, फिर इसमें नमक और हल्का सा हल्दी मिलाएं.
अब इसमें अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नींबू का रस, चीनी और इनो फ्रूट साल्ट डालकर अच्छे से मिलाएं.
फिर इसे ग्रीस किए हुए थाली या सांचे में डालें और स्टीमर में 15 से 20 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं.
ठंडा होने पर चौकोर टुकड़ों में काट लें और तेल में राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा पानी डालकर ऊपर से तड़का लगाएं.
अंत में इसे धनिया से सजाएं और नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ परोसें.
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम