Oct 21, 2025
Prachi-tandon
बोरिंग खाना बन जाएगा झन्नाटेदार, इस रेसिपी से बनाएं भिंडी का आचार
भिंडी की सब्जी तो अक्सर ही भारतीय घरों में बनती है. लेकिन, इसका आचार भी बनता है और काफी टेस्टी होता है.
250 ग्राम भिंडी, 2 चम्मच मेथी दाना, सरसों पाउडर, रोस्टेड तिल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, 10-12 करी मिर्च, चुटकी भर हींग, 1 कप नींबू, 2 चम्मच तेल और नमक.
क्या चाहिए?
आचार बनाने का तरीका
एक कटोरी लें उसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, सरसों, हींग और नींबू का रस डालकर मिक्स कर लें.
मसाला बनाएं
भिंडी में मसाला भर दें और एक पैन में तेल और करी पत्ता डालकर फ्राई करें.
फ्राई करें
भिंडी को ज्यादा नहीं भूनें नहीं तो मसाला जल जाएगा.
ध्यान रखें
भिंडी को तेल से निकालने के बाद नींबू का रस निचोड़ें और तिल भी डालकर मिक्स कर दें. आचार बनकर तैयार है, आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं.
स्वाद का तड़का
भिंडी का यह चटपटा आचार 3-4 दिन के लिए स्टोर भी किया जा सकता है. इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें.
स्टोर करें
