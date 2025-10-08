✕
Oct 08, 2025
Karishma-upadhyay
घर पर बनाएं अब ढाबा स्टाइल टेस्टी छोले, नोट कर लें झटपट रेसिपी!
अगर आपको भी ढाबा स्टाइल छोले खाने का मन है, तो इस स्पेशल रेसिपी से अब आप इसे घर पर भी बना सकते हैं.
ढाबा स्टाइल छोले घर पर बनाने के लिए सबसे पहले काबुली चने को रातभर भिगोकर छोड़ दें.
फिर सुबह उसे नमक, बेकिंग सोडा और चाय पत्ती की पोटली के साथ कुकर में डालकर 5 से 6 सीटी तक उबालें.
अब कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और हींग का तड़का लगाएं.
फिर उसमें बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें.
अब उसमें टमाटर की प्यूरी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, चना मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं.
मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल किनारे न छोड़ने लगे, फिर उबले हुए छोले और कुछ छोले मसल कर ग्रेवी में डालें.
जब उसमें गाढ़ापन आ जाए तो गरम मसाला, कसूरी मेथी और अमचूर पाउडर डालकर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं.
लीजिए तैयार है आपका ढाबा स्टाइल छोला, अंत में ऊपर से हरा धनिया और नींबू डालकर गरमा गरम परोसें.
Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?