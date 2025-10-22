✕
Oct 22, 2025
Karishma-upadhyay
अब बच्चों के लिए बनाएं देसी तड़के वाली मैकरोनी, इस आसान रेसिपी से मिलेगा चटपटा और मसालेदार टेस्ट!
अगर आपके बच्चों को भी मैकरोनी बेहद पसंद है, लेकिन अब आप इसे देसी तड़के के साथ बनाने का सोच रही हैं.
तो आइए आज हम आपको बच्चों के लिए देसी तड़के वाली मैकरोनी बनाने की सबसे आसान और खास रेसिपी बताते हैं.
देसी तड़के वाली मैकरोनी बनाने के लिए आपको चाहिए मैकरोनी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च.
साथ ही आपको अदरक-लहसुन पेस्ट, टमाटर सॉस, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला भी चाहिए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें, साथ ही उसमें नमक, हल्का सा तेल और मैकरोनी डालकर 7 से 8 मिनट उबालें.
फिर इसे ठंडे पानी से धोकर अलग रख दें और एक पैन में तेल गर्म करके उसमें प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, और टमाटर डालकर भूनें.
अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर मसालों को अच्छे से पकाएं, फिर मैकरोनी डालकर 2 से 3 मिनट चलाएं.
ऐसे में अगर आपको क्रीमी टेक्सचर पसंद है तो ऊपर से थोड़ा बटर या ग्रेटेड चीज डाल सकते हैं.
बता दें कि स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इसमें सब्जियां जैसे गाजर, मटर और कॉर्न भी डाल सकते हैं.
Read More
नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को
गीता के अनुसार ये आदतें बना सकती हैं आपको असफल!
अब बच्चों के लिए बनाएं देसी तड़के वाली मैकरोनी, इस आसान रेसिपी से मिलेगा चटपटा और मसालेदार टेस्ट!
शाम के नाश्ते में बनाएं मूंग दाल प्याज के गरमा-गरम पकौड़े, नोट कर लें आसान रेसिपी!