Oct 24, 2025
Karishma-upadhyay
डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं चुकंदर का सूप! जानें इसे बनाने की आसान विधि
अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को डायबिटीज की परेशानी है, लेकिन सूप के प्रेमी हैं.
तो आइए आज हम आपको डायबिटीज के मरीजों के लिए खास चुकंदर का सूप बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए चुकंदर, टमाटर, गाजर, तेजपत्ता , लहसुन, काली मिर्च पाउडर, मक्खन, क्रीम, पुदीना पत्ते, पानी और नमक.
चुकंदर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को धोकर छील लें और टुकड़े में काट लें, साथ ही लहसुन, टमाटर और गाजर को भी काट लें.
अब एक प्रेशर कुकर में मक्खन और तेजपत्ता डालकर खुशबू आने तक भूनें, इसके बाद लहसुन और अदरक डालकर सॉटे करें.
फिर इसमें चुकंदर डालकर चलाते हुए कुछ मिनट पकाएं, साथ ही गाजर, टमाटर और नमक डालकर फिर कुछ मिनट पकाएं.
अब इसमें पानी डालकर 3 से 4 सीटियां आने तक पकाएं, इसके बाद सब्जियों को निकालकर ब्लेंडर में डालें और स्मूथ पेस्ट तैयार करें.
फिर एक नॉनस्टिक पैन में इस पेस्ट को डालकर कुकर में बचा पानी भी डाल दें और उबाल आने तक पकने दें.
अंत में थोड़ा काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं, साथ ही क्रीम और पुदीना पत्ते से गार्निश करके गर्मागर्म चुकंदर का सूप सर्व करें.
